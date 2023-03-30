Raiffeisen определился с будущим своего банка в России – продажа или отсоединение

Австрийский Raiffeisen Bank International работает над продажей своего банка в России или его отсоединением от основной группы. Об этом говорится в заявлении RBI.

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"RBI продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или отсоединению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы", – сообщил банк.



Raiffeisen Bank International пообещала снизить свою бизнес-активность в России, но пока что продолжит операции согласно условиям своей банковской лицензии.

Решение группы подразумевает уменьшение кредитного портфеля и общего объема трансакций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению доходов RBI от платежного бизнеса и снизит доходность Райффайзенбанка.

Австрийское издание Der Standaard сообщило, что отделение российского банка может занять как минимум несколько месяцев. Продажа может пойти быстрее, если найдется покупатель.

В обоих случаях RBI понадобится ряд регуляторных разрешений и специальное разрешение российского диктатора Владимира Путина. Банку для продажи также нужно найти покупателя, не находящегося под санкции.

Если будет принято решение об отсоединении банка, акционеры RBI получат еще один пакет акций: один – для RBI без России, второй – для российского бизнеса.

Raiffeisen Bank International попал в список международных спонсоров войны из-за того, что его банк в России продолжает работать даже на второй год полномасштабной войны.

На Raiffeisen Bank International из-за этого оказывал давление Европейский центробанк и собственные акционеры.

Андрій Водяний

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