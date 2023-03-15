В Австрии назвали один из вариантов выхода Raiffeisen из России – бартер со Сбербанком
Австрийская банковская группа Raiffeisen изучает возможность выхода с российского рынка путем бартерного соглашения с подсанкционным Сбербанком, сообщили в среду Der Standard и Falter.
Такое предложение обсуждалось на прошлой неделе на заседании правления Raiffeisen.
"Это по сути скрытый бартер, который придумали менеджеры Raiffeisen из окружения генерального директора Иоганна Штробля: российский государственный Сбербанк получает активы Raiffeisen в России, а RBI получает активы Сбербанка в Вене", – говорится в публикации Falter, который первым сообщил о таком соглашении.
Официально в Raiffeisen называют такое обсуждение теоретическими соображениями, никаких практических шагов в этом направлении еще не предпринималось.
Банк заверил, что соблюдает все санкции против России и любые транзакции должны быть сначала согласованы с властями Австрии и Евросоюза.
- Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг на прошлой неделе заявил, что Raiffeisen Bank International "действует разумно", когда продолжает работать в России, "выжидая, как будет развиваться ситуация дальше".
- Глава правления украинского Райффайзен Банка Александр Писарук уверял, что Raiffeisen близок к принятию решения о выходе из России. По его словам, австрийская группа рассматривает разные опции прекращения бизнеса в России, включая полный выход.
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