В Австрии назвали один из вариантов выхода Raiffeisen из России – бартер со Сбербанком

Австрийская банковская группа Raiffeisen изучает возможность выхода с российского рынка путем бартерного соглашения с подсанкционным Сбербанком, сообщили в среду Der Standard и Falter.

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Предлагается вариант обмена активов Raiffeisen в России на Sberbank Europe со штаб-квартирой в Вене, прекративший работу год назад . В схеме может принять участие и белоруская "дочка" Raiffeisen.

Такое предложение обсуждалось на прошлой неделе на заседании правления Raiffeisen.

"Это по сути скрытый бартер, который придумали менеджеры Raiffeisen из окружения генерального директора Иоганна Штробля: российский государственный Сбербанк получает активы Raiffeisen в России, а RBI получает активы Сбербанка в Вене", – говорится в публикации Falter, который первым сообщил о таком соглашении.

Официально в Raiffeisen называют такое обсуждение теоретическими соображениями, никаких практических шагов в этом направлении еще не предпринималось.

Банк заверил, что соблюдает все санкции против России и любые транзакции должны быть сначала согласованы с властями Австрии и Евросоюза.

Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг на прошлой неделе заявил, что Raiffeisen Bank International "действует разумно", когда продолжает работать в России, "выжидая, как будет развиваться ситуация дальше".

Глава правления украинского Райффайзен Банка Александр Писарук уверял, что Raiffeisen близок к принятию решения о выходе из России. По его словам, австрийская группа рассматривает разные опции прекращения бизнеса в России, включая полный выход.

Андрій Водяний

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