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"Жизнь не является черно-белой": глава МИД Австрии одобряет работу Райффайзена в России

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 13:51
Александер Шалленберг (Фото: EPA)

Банковская группа Raiffeisen Bank International "действует разумно", когда продолжает работать в России, "выжидая, как будет развиваться ситуация дальше". Об этом заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг в интервью газете Der Standard.

Он отметил, что согласно исследованию университета Санкт-Галлена, менее 10% международных компаний ушли с российского рынка, но "почему-то все сводится к одному австрийскому банку".

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"Во-вторых, банк работает не только в России, а является одним из крупнейших финансовых учреждений в Украине. Жизнь не является черно-белой. Я нахожусь в контакте с RBI, которая сама должна в конечном итоге принять решение о том, как здесь вести себя. На мой взгляд, банк пока действует разумно, выжидая, как будет развиваться ситуация дальше, пока рассматриваются все сценарии", – сказал Шалленберг.

Он также заявил, что в Европе раздаются голоса, желающие полного разрыва с Россией, но "надо быть осторожными в своих желаниях".

"Россия никуда не исчезнет, но останется крупнейшим соседом ЕС. Притворяться, что вы можете изолировать страну экономически, как Северную Корею – это заблуждение. Это просто невозможно", – сказал Шалленберг.

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  • 16 января Шалленберг заявил, что Западу следует помнить, что война когда-нибудь закончится, Россия "останется частью европейской истории и культуры", и поэтому "важно придерживаться чувства меры" и "не перегибать палку" в противостоянии ей сейчас. Он против запрета на въезд россиян в ЕС. После этого Киев призвал Шалленберга приехать в Днепр, где Россия разрушила ракетой многоэтажку, убив десятки людей, и повторить там свои призывы относительно РФ.
Наталія Софієнко
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Raiffeisen Bank International александр шалленберг
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