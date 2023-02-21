"Там нет будущего". Raiffeisen близок к решению о выходе из России – банкир

Австрийская группа Raiffeisen Bank International близка к принятию решения о выходе из России, заверил в интервью Forbes глава правления украинского Райффайзен Банка Александр Писарук.

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"Была проделана большая работа, когда я говорю, что они близки к этому, это правда. Но я не знаю деталей и не могу сказать, как именно и когда", – сказал банкир.

По словам Писарука, австрийская группа рассматривает разные опции прекращения бизнеса в России, включая полный выход.

"Уйти с российского рынка крупнейшему иностранному банку с 23 млрд евро баланса очень сложно. К сожалению, россияне осенью сделали это еще сложнее", – сказал он.

Любой вариант выхода с рынка РФ потребует регуляторных согласований с местными властями. По словам Писарука, это существенно усложняет процесс. "Я не говорю, что это невозможно, но это точно непросто", – сказал он.

"Я не пытаюсь защищать коллег из Вены, но это история, на которую стоит смотреть со всех сторон. Есть морально-финансовая дилемма. Оттуда нужно уходить, там нет будущего, это страна-террорист. С этим трудно спорить", – добавил он.

В начале января стало известно, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности, Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.

После этого Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью, призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка страны-агрессора.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США — курирующее санкции подразделение — начало расследование в отношении Raiffeisen Bank.

Андрій Водяний

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