UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Там нет будущего". Raiffeisen близок к решению о выходе из России – банкир

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 15:58
Фото: depositphotos.com

Австрийская группа Raiffeisen Bank International близка к принятию решения о выходе из России, заверил в интервью Forbes глава правления украинского Райффайзен Банка Александр Писарук.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Была проделана большая работа, когда я говорю, что они близки к этому, это правда. Но я не знаю деталей и не могу сказать, как именно и когда", – сказал банкир.

По словам Писарука, австрийская группа рассматривает разные опции прекращения бизнеса в России, включая полный выход.

"Уйти с российского рынка крупнейшему иностранному банку с 23 млрд евро баланса очень сложно. К сожалению, россияне осенью сделали это еще сложнее", – сказал он.

Любой вариант выхода с рынка РФ потребует регуляторных согласований с местными властями. По словам Писарука, это существенно усложняет процесс. "Я не говорю, что это невозможно, но это точно непросто", – сказал он.

"Я не пытаюсь защищать коллег из Вены, но это история, на которую стоит смотреть со всех сторон. Есть морально-финансовая дилемма. Оттуда нужно уходить, там нет будущего, это страна-террорист. С этим трудно спорить", – добавил он.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Писарук Raiffeisen Bank International Россия австрия банки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 