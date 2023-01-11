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Кредитные каникулы для оккупантов: НБУ призвал международные банки выйти с рынка РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 09:58
Кредитные каникулы для оккупантов: НБУ призвал международные банки выйти с рынка РФ - Фото
Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрей Пышный)

Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью и призвал их выполнить свои общения и окончательно уйти с рынка стран-агресоров, сообщает пресс-служба НБУ.

Обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, "дочки" которых в России предоставляют кредитные каникулы для воюющих в Украине россиян.

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В НБУ рассказали, что ранее уже проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ заверили, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода с этого рынка".

"Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым", – отметили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что банки остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей.

"В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически толеруя дерзкое нарушение Россией международного права. Публично еще раз обращаемся к руководству международных банковских групп – оставаясь в России, вы избрали поддержку агрессора и его военных" преступлений", – говорится в сообщении НБУ.

Поэтому Национальный банк обратится с запросами к соответствующим правительствам и регуляторам для инициирования ответной реакции на действия международных финансовых групп.

"Каждый день мы подводим неутешительные итоги потерь, которые принесла нашей стране война. Каждое утро начинаем день с минуты молчания, вспоминая погибших. В то время как оставшийся в РФ бизнес суммирует и подсчитывает. Международные банки должны наконец реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти с рынка России, погруженного по локти в кровь украинцев. Причастность уважаемых европейских компаний к экономике страны-террориста – токсична. Война – это время выбирать между прибылью и достоинством", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Наталія Софієнко
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нацбанк санкции против россии иностранные банки
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