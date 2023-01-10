Российские дочки Райффайзенбанка и ОТП Банка предоставляют кредитные каникулы военным РФ

Российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы воюющим в Украине россиянам. Об этом свидетельствует информация на сайтах банков, пишет "Интерфакс-Украина".

Банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, согласно которому россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, и их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам.

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Помимо этого, на своих сайтах российские Райффайзенбанк и ОТП Банк признают террористические организации ЛНР и ДНР и называют войну в Украине "спецоперацией".

В Raiffesen Bank International отметили, что их российская дочка, как и все российские банки, по закону обязана ввести кредитный мораторий для мобилизованных.

"RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес", – подчеркнули в банке.

Банк добавил, что практически прекратил свою кредитную деятельность в России после начала войны, сократил объем кредитования примерно на 25% и продолжает изучать все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, вплоть до выхода из него.

"Из-за сложной ситуации RBI не может назвать момент времени, когда изучение будет завершено", – отметили в группе.

Наталія Софієнко

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