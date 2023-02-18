Санкционный орган США взялся за расследование работы Raiffeisen Bank в России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование Raiffeisen Bank International и его бизнеса, связанного с РФ, сообщает Reuters.

Банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

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OFAC спросил у Raiffeisen подробности о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters.

По его словам, американское агентство запросило ответ к февралю. Источник также отметил, что юристы Raiffeisen договорились о продлении этого срока, обязавшись ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут направлены в начале апреля, мая и июня.

При этом представитель Минфина США отказался от комментариев Reuters.

Raiffeisen сообщил агентству в своем заявлении, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Он сказал, что имеет процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Представитель банка заявил, что "уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос", добавив, что эти вопросы носили "общий характер".

Ранее Raiffeisen Bank International не подвергался санкциям, но запрос OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, осуществляющих надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам, сказали Reuters два человека, знакомых с ситуацией.

Raiffeisen глубоко укоренился в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков в списке Центробанка России из 13 "системно важных кредитных учреждений", что подчеркивает его важность для экономики России, борющейся с широкими санкциями Запада.

Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, остающихся в России. Но он столкнулась с критикой, в том числе со стороны инвесторов, из-за решения продолжать вести дела с Москвой. Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его влияние на Россию ограничено.

В прошлом году Raiffeisen получил чистую прибыль в размере примерно 3,8 млрд евро, в значительной степени благодаря 2 млрд евро плюс прибыли от российского бизнеса. Между тем, российские вкладчики положили в банк более 20 миллиардов евро.

Министерство финансов США вводит санкции и может наказывать тех, кто нарушает их. OFAC ввел санкции против пяти крупных российских банков, в том числе Сбербанка в рамках ответа на вторжение РФ в Украину, а также против олигархов.

В начале января стало известно, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности, Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.

После этого Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью и призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка стран-агрессоров.

Наталія Софієнко

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