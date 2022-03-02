Сбербанк уходит с европейского рынка

Крупнейший российский кредитор Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, следует из заявления банка, сообщает Reuters.

"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка", – сообщил банк в среду.

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Банк объясняет, что дочерние банки Сбербанка столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

Сбербанк заявил, что больше не сможет осуществить поставку ликвидности европейским дочерним компаниям по распоряжению центрального банка, но уровень его капитала и качество активов достаточны для выплаты всем вкладчикам.

"При этом активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", – сообщили в банке.

При этом, финансовый регулятор Австрии ранее запретил коммерческую деятельность дочерней компании Сбербанка, Sberbank Europe AG, по запросу Европейского центрального банка.

В то же время, выход не повлияет на деятельность банка в Швейцарии, сообщает Reuters.

В начале текущей недели Национальный банк Чехии начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ (дочерний банк Сбербанка). Вместе с тем Сбербанку удалось 28 февраля успешно завершить сделку по продаже банка Sberbank Srbija сербскому банку AIK Banka.

Sberbank Europe AG – банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанка Восточной и Центральной Европе. Штаб-квартира Sberbank Europe AG находится в Вене, 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, в Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

28 февраля Европейский центробанк заявил о возможном банкротстве Sberbank Europe AG и его дочерних компаний в Хорватии и Словении.

Санкции США в отношении Сбербанка предусматривают, что финансовые институты США в течение 30 дней закроют корреспондентские счета Сбербанка и начнут отклонять любые транзакции с его участием.

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Наталия Фреик

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