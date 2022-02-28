Три "дочки" Сбербанка вероятно обанкротятся – Европейский центробанк
Европейский центробанк заявил о возможном банкротстве Sberbank Europe AG и его дочерних компаний в Хорватии и Словении. Об этом следует из оценки ЕЦБ за 28 февраля.
"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся"– говорится в сообщении.
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ЕЦБ отмечает, что оценивала финансовую стабильность банков по показателям оттока депозитов в результате "влияния геополитической напряженности на репутацию банков".
В Центробанке объяснили, что дочерние компании Сбербанку обанкротятся или имеют такую перспективу из-за ухудшения ситуации с ликвидностью.
"И нет доступных мер с реальным шансом восстановить это положение на уровне группы и в каждой из ее дочерних компаний в рамках банковского союза", – дополнили в ЕЦБ.
В ЕЦБ отметили, что банки в ближайшее время, вероятно, не смогут погасить свои долги или другие обязательства в срок погашения. Эту оценку также должен подтвердить Единый совет по санации банков (Single Resolution Board).
- Санкции США в отношении Сбербанка предусматривают, что финансовые институты США в течение 30 дней закроют корреспондентские счета Сбербанка и начнут отклонять любые транзакции с его участием.
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