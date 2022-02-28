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Три "дочки" Сбербанка вероятно обанкротятся – Европейский центробанк

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 11:44
Три
Сбербанк (Фото: Андрей Гудзенко/ LIGA.net)

Европейский центробанк заявил о возможном банкротстве Sberbank Europe AG и его дочерних компаний в Хорватии и Словении. Об этом следует из оценки ЕЦБ за 28 февраля.

"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся"– говорится в сообщении.

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ЕЦБ отмечает, что оценивала финансовую стабильность банков по показателям оттока депозитов в результате "влияния геополитической напряженности на репутацию банков".

В Центробанке объяснили, что дочерние компании Сбербанку обанкротятся или имеют такую ​​перспективу из-за ухудшения ситуации с ликвидностью. 

"И нет доступных мер с реальным шансом восстановить это положение на уровне группы и в каждой из ее дочерних компаний в рамках банковского союза", – дополнили в ЕЦБ.

В ЕЦБ отметили, что банки в ближайшее время, вероятно, не смогут погасить свои долги или другие обязательства в срок погашения. Эту оценку также должен подтвердить Единый совет по санации банков (Single Resolution Board).

Sberbank Europe AG — один из семи австрийских банков, находящихся под непосредственным контролем ЕЦБ. ЕЦБ взял на себя прямой надзор за Sberbank в 2014 году, когда была создана Служба банковского надзора ЕЦБ.  Sberbank имеет дочерние компании в Федерации Боснии и Герцеговины, Республике Сербской, Чехии, Хорватии, Венгрии, Словении и Сербии. Также есть филиал в Германии. На конец 2021 года активы банка составляли 13,6 млрд евро. Sberbank Europe AG является дочерней компанией Сбербанка России (50+ акций), который попал под финансовые санкции США за военное вторжения России в Украину.

  • Санкции США в отношении Сбербанка предусматривают, что финансовые институты США в течение 30 дней закроют корреспондентские счета Сбербанка и начнут отклонять любые транзакции с его участием.

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Наталия Фреик
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антироссийские санкции Сбербанк агрессия россии против украины европейский центробанк
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