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НБУ лишил акционеров Сенс Банка права голоса: потеряли безупречную репутацию

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 13:30
НБУ лишил акционеров Сенс Банка права голоса: потеряли безупречную репутацию - Фото
Фото: Сенс Банк

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО "Сенс Банк" и в связи с этим лишил их права голоса в уставном капитале учреждения. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Речь идет о компаниях ABH Holdings S.A. (57,6% акций) и ABH Ukraine Limited (42,4% акций).

"В соответствии с решениями Национального банка, применен временный, до устранения нарушения, запрет на использование права голоса по 287 262 475 484 простым именным акциям банка, которые составляют 100% уставного капитала банка и принадлежат владельцам существенного участия в АО "Сенс Банк" ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited", – сообщил регулятор.

Национальный банк объяснил свое решение тем, что владельцы компаний (Фридман, Авен, Косогов) попали под санкции.

Кроме того, ABH Holdings S.A. владела существенным участием в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

Андрій Водяний
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