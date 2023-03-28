НБУ лишил акционеров Сенс Банка права голоса: потеряли безупречную репутацию

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО "Сенс Банк" и в связи с этим лишил их права голоса в уставном капитале учреждения. Об этом говорится на сайте НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



Речь идет о компаниях ABH Holdings S.A. (57,6% акций) и ABH Ukraine Limited (42,4% акций).

"В соответствии с решениями Национального банка, применен временный, до устранения нарушения, запрет на использование права голоса по 287 262 475 484 простым именным акциям банка, которые составляют 100% уставного капитала банка и принадлежат владельцам существенного участия в АО "Сенс Банк" ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited", – сообщил регулятор.

Национальный банк объяснил свое решение тем, что владельцы компаний (Фридман, Авен, Косогов) попали под санкции.

Кроме того, ABH Holdings S.A. владела существенным участием в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.

Самые крупные бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова.

В марте 2023 года стало известно, что польская группа Polsat Plus интересуется Сенс Банком.

В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривну, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-банка.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.