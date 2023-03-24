Сенс Банком заинтересовалась польская группа Polsat Plus – Forbes

Польская группа Polsat Plus интересуется украинским Сенс Банком, который принадлежит подсанкционным россиянам Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на два источника.

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На прошлой неделе Сенс Банк сообщил, что нашел в Польше потенциального инвестора , который мог бы заменить российских акционеров в капитале банка, но его имя до сих пор неизвестно.

Forbes утверждает, что речь идет именно о Polsat Plus, которую контролирует миллиардер Зигмунд Солож.

В группу входят платформа спутникового телевидения Cyfrowy Polsat (одна из самых крупных частных компаний Польши), телеком-оператор Polkomtel, несколько телеканалов, интернет-провайдер Netia, медиакомпания Interia, энергетический холдинг Zepak.

Солож также владеет миноритарной долей в польском Plus Bank.

Национальный банк категорически отверг возможность продажи Сенс Банка российскими владельцами.

"Украинское законодательство не предусматривает механизмы для того, чтобы подсанкционные лица воспользовались правом на отчуждение акций банка до момента снятия санкций", – говорится в сообщении регулятора.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.

Самые крупные бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-банку в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка Роман Шпек.

В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривну, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-банка.

Андрій Водяний

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