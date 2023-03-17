Сенс Банк нашел потенциального инвестора вместо подсанкционных акционеров

Сенс Банк нашел потенциального инвестора, который мог бы заменить подсанкционных российских акционеров в капитале банка. Об этом рассказал Симеон Дянков, выполняющий функции доверенного лица Сенс Банка, в интервью FinClub.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы полгода ведем переговоры с польскими, болгарскими, венгерскими, чешскими инвесторами. Для нас важно было найти европейского инвестора с универсальной банковской лицензией для предоставления полного спектра услуг. Последние несколько месяцев мы больше всего общаемся с потенциальными инвесторами из Польши", – сказал Дянков.

Дянков и поляки уже направили в НБУ письма о намерениях, подписали меморандум и начали подготовку к due diligence в люксембургской компании ABH Holdings, в которую должен войти инвестор.

Сенс Банк также предложил потенциальному инвестору делегировать своего представителя в наблюдательный совет.

На следующей неделе Дянков намерен приехать в Киев для встреч с представителями НБУ и Офиса президента, чтобы согласовать следующие шаги.

Соглашение с поляками должно пройти в два этапа: на первом – новый инвестор должен размыть долю подсанкционных акционеров Сенс Банка до 10%, а на втором – выкупить у них доли.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.

Четыре крупнейших акционера Сенс Банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

После этого они передали свои акции Альфа-банка в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка Роман Шпек.

В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривню, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-банка.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.