НБУ опроверг возможность продажи Сенс Банка – собственники под санкциями

Национальный банк заявил, что российские собственники не смогут продать Сенс Банк, пока они находятся под санкциями. Об этом говорится в ответе регулятора на сообщения об интересе к банку со стороны неназванного польского инвестора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

НБУ заявил, что, во-первых, не давал никаких поручений относительно поиска потенциального инвестора для Сенс Банка, а во-вторых, украинские санкции все равно запрещают российским владельцам банка распоряжаться акциями.

"Украинское законодательство не предусматривает разрешительных механизмов для того, чтобы подсанкционные лица воспользовались правом отчуждения акций банка до момента снятия таких санкций", – заявил регулятор.

Потенциальный инвестор действительно связывался с Национальным банком, но не предоставил полный пакет документов, как того требует закон.

"Как и в случае с потенциальной докапитализацией банка на $1 млрд, мы констатируем, что необходимый пакет документов не был предоставлен на рассмотрение НБУ", – заявил Нацбанк.

Национальный банк также отверг высказанные представителем банка Симеоном Дянковым предостережения по поводу увеличения доли государства в банковском секторе, так как это стало вынужденным и временным следствием российской войны против Украины.

"Возможность национализации любого системно важного банка будет рассматриваться Кабинетом министров Украины на основании и способом, определенным законом", – говорится в заявлении.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, который отказался от старого бренда из-за его российского происхождения.

Крупнейшие бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка Роман Шпек.

В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривню, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-банка.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.