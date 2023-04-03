"Подушка безопасности". Польша продлила на год валютный своп для Украины на $1 млрд

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна-доллар США продлен еще на год, сообщила в понедельник пресс-служба Национального банка Украины.

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Условия договора не изменились: максимальный объем сделок – $1 млрд в эквиваленте, а срок действия – один год с возможностью пролонгации.

Вырученные средства в рамках валютного свопа позволят при необходимости увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины.

"НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время такая поддержка центробанка Польши стала "подушкой безопасности" для финансового сектора Украины. Мы благодарны партнерам из центробанка Польши за доверие и готовность помочь в самый трудный момент", – заявил регулятор.

Валютный своп – это валютная операция, в рамках которой две стороны соглашаются обменять определенное количество валюты за определенный период времени, а затем вернуть ее обратно по заранее определенным условиям. Такой финансовый инструмент позволяет снизить риски, связанные с изменением курса валют, а также обеспечить гарантированный доступ к иностранной валюте для осуществления необходимых трансакций.

Пока Украине удается поддерживать объем резервов, не прибегая к валютной подушке в Нацбанке Польши. По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составили около $29 млрд.

В январе 2023 года резервы НБУ вплотную приблизились к $30 млрд, несмотря на продажу им $3 млрд.

Андрій Водяний

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