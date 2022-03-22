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Нацбанк Польши пополнил международные резервы Украины на $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 19:29
Нацбанк Польши пополнил международные резервы Украины на $1 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали договор о совершении сделки валютный своп гривня/доллар США в объеме до $1 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины, говорится в сообщении. 

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Решение о проведении валютного свопа с Украиной было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения России на Украину – 24 февраля 2022 года.  

С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции.  

21 марта 2022 вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривня/доллар между центробанками Украины и Польши.  

Срок действия договора – один год с возможностью пролонгации. 

Валютный своп – валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении договора.

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Роман Брыль
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