Нацбанк Польши пополнил международные резервы Украины на $1 млрд

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали договор о совершении сделки валютный своп гривня/доллар США в объеме до $1 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины, говорится в сообщении.

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Решение о проведении валютного свопа с Украиной было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения России на Украину – 24 февраля 2022 года.

С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции.

21 марта 2022 вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривня/доллар между центробанками Украины и Польши.

Срок действия договора – один год с возможностью пролонгации.

Валютный своп – валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении договора.

В феврале международные резервы НБУ сократились до $27,5 млрд.

Замороженные $300 млрд ЦБ РФ зарезервировали для Украины.

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Роман Брыль

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