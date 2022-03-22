Нацбанк Польши пополнил международные резервы Украины на $1 млрд
Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали договор о совершении сделки валютный своп гривня/доллар США в объеме до $1 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Решение о проведении валютного свопа с Украиной было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения России на Украину – 24 февраля 2022 года.
С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции.
21 марта 2022 вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривня/доллар между центробанками Украины и Польши.
Срок действия договора – один год с возможностью пролонгации.
- В феврале международные резервы НБУ сократились до $27,5 млрд.
- Замороженные $300 млрд ЦБ РФ зарезервировали для Украины.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии