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Замороженные $300 млрд ЦБ РФ зарезервировали для Украины – советник Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 12:37
Замороженные $300 млрд ЦБ РФ зарезервировали для Украины – советник Зеленского - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Замороженные Западом международные валютные запасы Центробанка Российской Федерации уже зарезервировали для восстановления Украины, заявил в субботу советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала Рада.

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"Президент поставил задачу разработать план по восстановлению экономики Украины сразу после того, как будет мир. И там есть такие положительные сдвиги, которые заключаются в том, что средства, которые были заморожены от Центрального банка РФ, – это более $300 млрд. Они уже зарезервированы для Украины", – сказал Устенко.

По его словам, к этим средствам будет добавляться выручка от продажи арестованных зарубежных активов России и подсанкционных физических лиц.

"Этих средств вполне хватит для того, чтобы в очень быстрые, сжатые сроки восстановить экономику и выйти на нормальную, мирную жизнь", – сказал он.

  • 11 марта подобное заявление сделал замминистра экономики Денис Кудин. Он сказал, что Украина претендует на арестованные на Западе золотовалютные резервы Центробанка РФ.
    Кудин также сказал, что Украина будет требовать репараций от России "в натуральной форме" – газом и другими ресурсами.
Андрей Водяный
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Олег Устенко международные резервы Центробанк России
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