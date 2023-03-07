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Международные резервы Украины сократились до $28,9 млрд из-за валютных интервенций НБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 15:39
Международные резервы Украины сократились до $28,9 млрд из-за валютных интервенций НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,86 млрд по состоянию на 1 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

В феврале резервы снизились на 3,5% из-за интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке, которые в значительной степени были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства.   

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В целом в феврале 2023 года динамику международных резервов определяли следующие факторы. 

Операции НБУ на валютном рынке Украины. В феврале НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2,47 млрд и выкупил в резервы – $27,7 млн. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем 2023 года на $609 млн – до $2,45 млрд. 

Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ поступило $2,39 млрд. Из этой суммы $2,06 млрд получены от Всемирного банка, в том числе $1,24 млрд – от США через трастовый фонд Всемирного банка. Еще $330,4 млн – от размещения валютных ОВГЗ. 

Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $570,4 млн, из которых $354 млн – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $154,1 млн  – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. 

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $306,3 млн. 

Переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. В феврале в результате переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $130,7 млн. 

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта. 

Роман Бриль
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нацбанк МВФ Всемирный банк ОВГЗ международные резервы
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