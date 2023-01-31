НБУ обязал банки сформировать дополнительные резервы на 73 млрд грн
Общий объем обязательных резервов, который банки должны будут сформировать после ужесточения требований со стороны Национального банка, увеличится ориентировочно на 73 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ во вторник.
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Такой шаг будет способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе, и банки начнут активные конкуренции за срочные средства вкладчиков, считают в НБУ. Регулятор ожидает, что в результате будут расти как ставки по гривневым активам, так и доля срочных депозитов в банковской системе.
Кроме того, с 11 февраля расширяется перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов.
Кроме бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером UA4000227045, банки могут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с ISIN UA4000227094 и UA4000227102. Они впервые размещались на первоначальных аукционах 24 января.
По оценкам Национального банка, такой шаг будет побуждать банки и дальше увеличивать активность на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что будет способствовать активизации внутреннего долгового рынка и избежанию эмиссионного финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году.
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