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НБУ обязал банки сформировать дополнительные резервы на 73 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 13:53
НБУ обязал банки сформировать дополнительные резервы на 73 млрд грн - Фото
Фото: НБУ

Общий объем обязательных резервов, который банки должны будут сформировать после ужесточения требований со стороны Национального банка, увеличится ориентировочно на 73 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ во вторник.

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Такой шаг будет способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе, и банки начнут активные конкуренции за срочные средства вкладчиков, считают в НБУ. Регулятор ожидает, что в результате будут расти как ставки по гривневым активам, так и доля срочных депозитов в банковской системе.

Кроме того, с 11 февраля расширяется перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов.

Кроме бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером UA4000227045, банки могут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с ISIN UA4000227094 и UA4000227102. Они впервые размещались на первоначальных аукционах 24 января.

По оценкам Национального банка, такой шаг будет побуждать банки и дальше увеличивать активность на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что будет способствовать активизации внутреннего долгового рынка и избежанию эмиссионного финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году.

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Андрій Водяний
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НБУ банки депозиты ОВГЗ
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