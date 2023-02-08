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Резервы НБУ в январе вплотную приблизились к $30 млрд, несмотря на продажу им $3 млрд

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 09:14
Резервы НБУ в январе вплотную приблизились к $30 млрд, несмотря на продажу им $3 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные валютные резервы Национального банка Украины в январе увеличились на 5% до $29,92 млрд, сообщил регулятор на своем сайте.

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"В январе они выросли на 5% благодаря поступлениям от международных партнеров, компенсировавшим чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – говорится в сообщении.

В прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 327,7 млн, в том числе:

$3 256,1 млн – от Европейского Союза;
→ $1 000,0 млн – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);
→ $71,6 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65 млн.

Второй важный фактор, существенно повлиявший на размер резервов НБУ, – это продажа валюты на межбанковском рынке.

В январе Нацбанк продал на валютном рынке $3,09 млрд и выкупил в резервы $28,5 млн. Чистая продажа валюты Национальным банком в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем 2022 года примерно на $100 млн – до $3 061,1 млн.

"Сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне, близком к предыдущему месяцу, со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения – сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров", – объяснил Нацбанк.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила их стоимость на $225,7 млн.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, заявил НБУ.

  • Последний раз резервы НБУ превышали $30 млрд в начале 2022 года. Месяц назад они составили $28,49 млрд.
Андрій Водяний
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валютный рынок НБУ международные резервы
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