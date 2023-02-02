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В январе украинцы купили в банках рекордный объем валюты

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 10:59
В январе украинцы купили в банках рекордный объем валюты - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

В январе 2023 украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,9 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 791,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов.

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Таким образом, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 млн долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 млн долларов.

370,5 млн долларов пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному – 36,6 гривни, тогда как на наличном рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривни за доллар.

Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Сравнительный спрос был зафиксирован только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 млн долларов.

Наталія Софієнко
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нацбанк валютний рынок
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