В январе украинцы купили в банках рекордный объем валюты

В январе 2023 украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,9 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 791,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов.

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Таким образом, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 млн долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 млн долларов.

370,5 млн долларов пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному – 36,6 гривни, тогда как на наличном рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривни за доллар.

Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Сравнительный спрос был зафиксирован только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 млн долларов.

С 23 по 27 января 2023 года, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $3,20 млн и продал $667,23 млн.

Наталія Софієнко

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