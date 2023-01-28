На валютном рынке ситуация улучшилась, Нацбанк сократил продажу из резервов

В течение недели с 23 по 27 января 2023 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 3,20 млн долларов и продал 667,23 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило 664,03 млн долларов.

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Таким образом, Нацбанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 714,92 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 25,00 млн долларов и продал 2 731,18 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 2 706,18 млн долларов.

С 16 по 20 января 2023 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $7,50 млн и продал $722,42 млн.

Наталія Софієнко

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