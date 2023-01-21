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НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за роста спроса

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 10:15
НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за роста спроса - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

С 16 по 20 января 2023 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $7,50 млн и продал $722,42 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило $714,92 млн.

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал $652,52 млн.

С начала года НБУ купил на межбанке $21,80 млн и продал $2 063,95 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $1 992,65 млн.

В целом за 2022 год Нацбанк купил $3,27 млрд и 111 млн евро, а продал $26,38 млрд и 1,79 млрд евро.

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Наталія Софієнко
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валютный рынок нацбанк валюта
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