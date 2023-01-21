НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за роста спроса
21.01.2023, 10:15
Доллар, валюта (Фото: Pexels)
С 16 по 20 января 2023 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $7,50 млн и продал $722,42 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отрицательное сальдо интервенций составило $714,92 млн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал $652,52 млн.
С начала года НБУ купил на межбанке $21,80 млн и продал $2 063,95 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $1 992,65 млн.
В целом за 2022 год Нацбанк купил $3,27 млрд и 111 млн евро, а продал $26,38 млрд и 1,79 млрд евро.
- 5 января Минэкономики оценило падение ВВП Украины по итогам 2022 г. на уровне 30,4%.
- 5 января НБУ обнародовал рейтинг украинских банков.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии