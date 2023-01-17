UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый транш в 2023 году. Евросоюз выделяет Украине 3 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 11:14
Первый транш в 2023 году. Евросоюз выделяет Украине 3 млрд евро - Фото
Фото: European Union, 2023

Европейский Союз во вторник, 17 января, объявил о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Сегодня Украине выплачиваются 3 млрд евро, чем я очень горжусь – это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены", – сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантесон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Швеция в 2023 году председательствует в Совете ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже седьмой транш макрофинансовой помощи:

→ март – 600 млн евро
→ май – 600 млн евро
→ август – 1 млрд евро
→ октябрь – 2 млрд евро
→ ноябрь – 2,5 млрд евро
→ декабрь – 500 млн евро
→ январь – 3 млрд евро

Общая сумма финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза составила 10,2 млрд евро.

  • 6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
  • 14 января в Еврокомиссии подтвердили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС уже в январе.
  • 16 января премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз финансовая помощь Элизабет Свантессон бюджет 2023
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 