Первый транш в 2023 году. Евросоюз выделяет Украине 3 млрд евро

Европейский Союз во вторник, 17 января, объявил о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро.

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"Сегодня Украине выплачиваются 3 млрд евро, чем я очень горжусь – это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены", – сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантесон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Швеция в 2023 году председательствует в Совете ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже седьмой транш макрофинансовой помощи:

→ март – 600 млн евро

→ май – 600 млн евро

→ август – 1 млрд евро

→ октябрь – 2 млрд евро

→ ноябрь – 2,5 млрд евро

→ декабрь – 500 млн евро

→ январь – 3 млрд евро

Общая сумма финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза составила 10,2 млрд евро.

6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.

14 января в Еврокомиссии подтвердили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС уже в январе.

16 января премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Андрій Водяний

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