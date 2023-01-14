В ближайшие две недели Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Европейская комиссия перечислит первый транш макрофинансовой помощи для Украины уже в январе. Об этом во время пресс-конференции в шведском городе Кируна заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

"Мы начнем уже в январе выплату первого транша из пакета помощи для Украины в 18 миллиардов евро. Это — самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европейский Союз никогда не предоставлял для страны-партнера", – сказала президент Еврокомиссии.

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Также Еврокомиссия готовит международную платформу по восстановлению Украины. Платформа, которая создается для международных доноров во взаимодействии со странами G7, начнет свою деятельность уже в этом месяце.

Как отметила фон дер Ляйен, предстоящее послевоенное восстановление Украины должно совмещать реформы и инвестиции, и именно такой подход проложит путь к членству Украины в Европейском Союзе.

Наталія Софієнко

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