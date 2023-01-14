В ближайшие две недели Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС
Европейская комиссия перечислит первый транш макрофинансовой помощи для Украины уже в январе. Об этом во время пресс-конференции в шведском городе Кируна заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.
"Мы начнем уже в январе выплату первого транша из пакета помощи для Украины в 18 миллиардов евро. Это — самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европейский Союз никогда не предоставлял для страны-партнера", – сказала президент Еврокомиссии.
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Также Еврокомиссия готовит международную платформу по восстановлению Украины. Платформа, которая создается для международных доноров во взаимодействии со странами G7, начнет свою деятельность уже в этом месяце.
Как отметила фон дер Ляйен, предстоящее послевоенное восстановление Украины должно совмещать реформы и инвестиции, и именно такой подход проложит путь к членству Украины в Европейском Союзе.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала предоставление 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году, но выполнить это обещание не удалось.
- Сначала европейцы перечислили только 1 млрд, а 20 сентября Совет ЕС одобрил предоставление 5 млрд евро макрофина для Украины тремя траншами до конца года. Еще 3 млрд евро Украина так и не получила.
- 14 декабря получила третий и последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Евросоюза.
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