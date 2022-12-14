Украина получила последний в этом году транш макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро

Украина в среду, 14 декабря, получила третий и последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Евросоюза, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Общее финансирование по этой программе составило 5 млрд евро. Первый транш в размере 2 млрд евро Украина получила в октябре, второй в размере 2,5 млрд евро – в ноябре.

Сегодня поступило еще 500 млн евро.

Всего с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2023 году Евросоюз планирует выделить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Деньги будут поступать на регулярной основе, а не так, как было в этом году.

18 мая Европейская комиссия анонсировала предоставление 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году, но выполнить это обещание не удалось.

Сначала европейцы перечислили только 1 млрд, а 20 сентября Совет ЕС одобрил предоставление 5 млрд евро макрофину для Украины тремя траншами до конца года. Еще 3 млрд евро Украина так и не получила.

Андрій Водяний

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