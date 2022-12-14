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Украина получила последний в этом году транш макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 13:34
Украина получила последний в этом году транш макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина в среду, 14 декабря, получила третий и последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Евросоюза, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Общее финансирование по этой программе составило 5 млрд евро. Первый транш в размере 2 млрд евро Украина получила в октябре, второй в размере 2,5 млрд евро – в ноябре.

Сегодня поступило еще 500 млн евро.

Всего с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2023 году Евросоюз планирует выделить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Деньги будут поступать на регулярной основе, а не так, как было в этом году.

Андрій Водяний
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