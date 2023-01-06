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Международные резервы Украины в декабре выросли до $28,5 млрд

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 21:26
Международные резервы Украины в декабре выросли до $28,5 млрд - Фото
Фото: НБУ

Международные резервы Украины в декабре увеличились на 1,9% и, по предварительным данным Национального банка, составили $28,49 млрд. Это больше, чем перед началом полномасштабной войны, но меньше, чем в начале 2022 года, указал регулятор.

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В декабре на счета правительства в Национальном банке поступило $4,47 млрд:

$2 030,3 млн – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);
$598,7 млн – от Европейского Союза;
→ $540,7 млн – от размещения валютных ОВГЗ;
→ $402,0 млн – от Всемирного банка;
$367,8 млн – от правительства Канады;
→ $528,9 млн – от других международных кредиторов.

Такие большие поступления позволили перекрыть выплаты по долгам ($833,9 млн плюс $166,2 млн выплат Международному валютному фонду) и чистую продажу валюты на межбанковском рынке, которая в декабре повысилась до $3,17 млрд.

НБУ объяснил, что увеличение валютных интервенций связано с сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов в конце года. Кроме того, валюта нужна была для закупки генераторов и горючего для их работы.

Переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют увеличила их стоимость на $231,6 млн.

За 2022 год международные резервы Украины уменьшились на 7,9% – год назад они превышали $30,9 млрд.

НБУ подсчитал, что в 2022 году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку – $32,1 млрд, в том числе от США – $12 млрд, от Евросоюза – $8 млрд, от МВФ – $2,7 млрд, от Канады – $1,9 млрд, от Германии – $1,6 млрд.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $9,1 млрд.

Чистые интервенции НБУ по продаже валюты составили $25 млрд.

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Андрій Водяний
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НБУ международные резервы финансовая помощь
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