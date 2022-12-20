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Украина получила $367 млн от проданных Канадой облигаций в поддержку нашей страны

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 11:45
Украина получила $367 млн от проданных Канадой облигаций в поддержку нашей страны - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов ($367 млн) в рамках украинско-канадского кредитного договора на 1,95 млрд канадских долларов ($1,432 млрд). Это средства полученные от продажи пятилетних "Облигаций суверенитета Украины", которые правительство Канады разместило для поддержки нашей страны накануне тяжелого зимнего периода, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ), добавляют в Минфине. 

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"Только получили 500 млн канадских долларов, поступивших после выпуска "Облигаций суверенитета Украины". Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

Он напомнил, что 15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд  канадских долларов ($779 млн), а 18 августа 2022 года в государственный бюджет поступило 450 млн канадских долларов ($349 млн) кредита на льготных условиях со сроком погашения 10 лет с процентной ставкой 1,69% годовых. 

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Роман Бриль
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Минфин облигации канада поддержка Украины льготный кредит
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