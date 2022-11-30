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Канада продала суверенные облигации на $370 млн для поддержки Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 18:44
Канада продала суверенные облигации на $370 млн для поддержки Украины - Фото
Фото: EPA

Канада разместила пятилетние суверенные облигации на 500 млн канадских долларов (около $370 млн) для помощи Украине.

Около 10% суммы удалось привлечь от физических лиц, остальную часть выпуска приобрели юридические лица – как канадские, так и международные, в том числе центральные банки, говорится на сайте канадского правительства.

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Деньги привлечены в канадский бюджет. Украина получит аналогичную сумму в виде ссуды через специальный счет, которым распоряжается Международный валютный фонд.

Украина смогу использовать эти деньги только на мирные цели: выплату пенсий, закупку топлива и возобновление энергетической инфраструктуры.

Параметры выпуска канадских облигаций:

→ номинал – $100
→ погашение – 24 августа 2027 года
→ выплата купона – 24 февраля и 24 августа
→ ставка – 3,245%

Андрій Водяний
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