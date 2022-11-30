Канада продала суверенные облигации на $370 млн для поддержки Украины
Канада разместила пятилетние суверенные облигации на 500 млн канадских долларов (около $370 млн) для помощи Украине.
Около 10% суммы удалось привлечь от физических лиц, остальную часть выпуска приобрели юридические лица – как канадские, так и международные, в том числе центральные банки, говорится на сайте канадского правительства.
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Деньги привлечены в канадский бюджет. Украина получит аналогичную сумму в виде ссуды через специальный счет, которым распоряжается Международный валютный фонд.
Украина смогу использовать эти деньги только на мирные цели: выплату пенсий, закупку топлива и возобновление энергетической инфраструктуры.
Параметры выпуска канадских облигаций:
→ номинал – $100
→ погашение – 24 августа 2027 года
→ выплата купона – 24 февраля и 24 августа
→ ставка – 3,245%
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Запад и НАТО должны гарантировать, что украинцы выстоят этой зимой.
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