Канада продала суверенные облигации на $370 млн для поддержки Украины

Канада разместила пятилетние суверенные облигации на 500 млн канадских долларов (около $370 млн) для помощи Украине.

Около 10% суммы удалось привлечь от физических лиц, остальную часть выпуска приобрели юридические лица – как канадские, так и международные, в том числе центральные банки, говорится на сайте канадского правительства.

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Деньги привлечены в канадский бюджет. Украина получит аналогичную сумму в виде ссуды через специальный счет, которым распоряжается Международный валютный фонд.

Украина смогу использовать эти деньги только на мирные цели: выплату пенсий, закупку топлива и возобновление энергетической инфраструктуры.

Параметры выпуска канадских облигаций:

→ номинал – $100

→ погашение – 24 августа 2027 года

→ выплата купона – 24 февраля и 24 августа

→ ставка – 3,245%

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Запад и НАТО должны гарантировать, что украинцы выстоят этой зимой.

Андрій Водяний

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