Украина получила грант в $2 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка

В государственный бюджет Украины поступил грант в $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка. Это уже второй транш по гранту в общем размере $4,5 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Деньги предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской инфраструктуры, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Такая помощь не только позволяет вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает долговую нагрузку на госбюджет", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

После начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $12 млрд в качестве грантов. Таким образом, США являются самым крупным донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.