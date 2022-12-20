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Украина получила грант в $2 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 14:47
Украина получила грант в $2 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка - Фото
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступил грант в $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка. Это уже второй транш по гранту в общем размере $4,5 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

Деньги предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". 

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Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской инфраструктуры, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. 

"Такая помощь не только позволяет вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает долговую нагрузку на госбюджет", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.  

После начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $12 млрд в качестве грантов. Таким образом, США являются самым крупным донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году. 

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Роман Бриль
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