Украина получила большой грант от Германии. Деньги предназначены на выплаты переселенцам

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 200 млн евро от немецкого государственного банка KfW (Кредитное учреждение для восстановления). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Деньги предоставило правительство Германии в рамках Программы по поддержке устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПО) в Украине. Они пойдут на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособия для ВПЛ.

Денежное пособие на проживание выплачивается переселенцам ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц независимо от даты обращения) на каждого человека. Для лиц с инвалидностью и детей размер выплат составляет 3000 грн, а для других лиц – 2000 грн.

На деньги могут претендовать переселенцы с временно оккупированной территории, а также из общин, расположенных в районе проведения боевых действий. Также выплаты предусмотрены ВПЛ, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания.

По состоянию на 8 декабря на учете ВПЛ состоит 4,89 млн граждан, из которых 72% стали переселенцами после 24 февраля 2022 года.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.