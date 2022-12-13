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Украина получила большой грант от Германии. Деньги предназначены на выплаты переселенцам

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 15:43
Украина получила большой грант от Германии. Деньги предназначены на выплаты переселенцам - Фото
Фото: EPA

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 200 млн евро от немецкого государственного банка KfW (Кредитное учреждение для восстановления). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Деньги предоставило правительство Германии в рамках Программы по поддержке устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПО) в Украине. Они пойдут на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособия для ВПЛ.

Денежное пособие на проживание выплачивается переселенцам ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц независимо от даты обращения) на каждого человека. Для лиц с инвалидностью и детей размер выплат составляет 3000 грн, а для других лиц – 2000 грн.

На деньги могут претендовать переселенцы с временно оккупированной территории, а также из общин, расположенных в районе проведения боевых действий. Также выплаты предусмотрены ВПЛ, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания.

Андрій Водяний
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KfW Германия переселенцы ВПЛ бюджет-2022
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