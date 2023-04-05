Дело ПриватБанка: Боголюбов отказался давать показания в свою защиту

Бывший владелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов отказался давать показания в свою защиту во время судебного слушания по существу в Англии. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

29 марта 2023 года адвокат, представляющий Боголюбова, подтвердил в суде в Лондоне, что Боголюбов не будет давать показания в судебном слушании по сути относительно иска ПриватБанка против его бывших владельцев (и других), которое должно начаться в июне 2023 года.

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Во время двухдневного процессуального слушания судья Трауэр разрешил определенным свидетелям по делу, включая Игоря Коломойского, давать показания из Украины посредством видеосвязи. Боголюбов не подал ходатайство для получения разрешения давать показания с помощью видеосвязи, однако в начале процессуального слушания выяснилось, что он не намерен давать показания во время слушания вообще.

"Никакие причины не были приведены, но это может означать только то, что у него нет достойного ответа на утверждения мошенничества, высказанные против него. Также Боголюбов не вызвал никаких других свидетелей в поддержку своей линии защиты", – сообщили в ПриватБанке.

На слушании судья также обязал Коломойского оплатить на счет суда 600 000 фунтов стерлингов за то, что он "был готов пренебречь судебными решениями и не вести судебный процесс быстрым и разумным способом".

ПриватБанк в декабре 2017 года обратился в Высокий суд Лондона, обвинив бывших владельцев и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. ПриватБанк подал апелляцию на это решение.

В октябре 2019 года Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка. Всемирный арест активов Коломойского – Боголюбова остался в силе, а Лондонский суд приступил к рассмотрению по иску Привата по существу.

Также ПриватБанк подал иск в суд Кипра против Коломойского и Боголюбова по делу о мошенничестве на $5,5 млрд.

Кроме того, ПриватБанк подал иски в Окружной суд Тель-Авива (Израиль) и Канцелярский суд штата Делавэр (США), обвиняющие бывших владельцев в мошенничестве и отмывании денег.

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Наталія Софієнко

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