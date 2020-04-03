ПриватБанк подал иск к Коломойскому и Боголюбову на $5,5 млрд на Кипре

Адвокаты государственного ПриватБанка 3 апреля подали иск в суд Кипра по делу о мошенничестве на $5,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Как считает банк, мошенничество было организовано Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, одним из экс-менеджеров банка Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap и Duxton Holdings”.

Иск касается двух серий транзакций в период с 2013 по 2016 годы, говорится в сообщении пресс-службы. “Транзакции включали схему, при которой $2,34 млрд были направлены Duxton Limited, связанной с экс-собственниками, путем перечисления траншами $30 млн в течение четырех месяцев 2013 года”.

В ПриватБанке отмечают, что этот иск – это часть требований ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, которые рассматриваются в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую суммы свыше $10 млрд.