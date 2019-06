ПриватБанк раскрыл детали иска в США. В чем обвиняют Коломойского

Аналитический центр Atlantic Council обнародовал подробности иска ПриватБанка к экс-владельцам, поданного в Канцелярский суд штата Делавэр (США).

Иск был подан 21 мая против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать компаний.

Как пишет НВ Бизнес, одной из ярких деталей иска является сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег - $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период.

Если эта сумма будет доказана в суде, то это будет крупнейшее дело по отмыванию денег, совершенное одной группой лиц, отмечает издание.

По мнению ПриватБанка, Коломойский-Боголюбов нанесли ему убыток на сотни миллионов долларов.

В иске также описана схема, по которой выводились деньги из Привата, а затем покупалась не только недвижимость, но и реально работающие ферросплавные заводы в США.

Ответчики собирали розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. Там экс-собственники пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске. Кроме того, они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать множество анонимных фирм (LLC) в штатах Делавэр, Флорида, Нью-Джерси и Орегон.

Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас). В Кливленде они стали крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости на миллионы долларов.

Также "приватовцы" купили несколько ферросплавных компаний в США: Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере (штат Мичиган).

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

