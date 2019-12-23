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Стало известно, в чем ПриватБанк обвиняет Коломойского в Израиле

Стало известно, в чем ПриватБанк обвиняет Коломойского в Израиле
23.12.2019, 15:50

Государственный ПриватБанк обвинил бывших владельцев в отмывании денег в Израиле

ПриватБанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью Дисконт Банка и подконтрольной олигархам компании “Святой Иоанн” (St. John Ltd). Об этом говорится в новом иске Привата, поданном в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, пишет НВ Бизнес.

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов в течение 2007-2011 гг. перевели на счета компании St. John в израильском Дисконт Банке в сумме около $1,2 млрд.

Эти деньги выводились по уже известной схеме: ПриватБанк кредитовал фиктивные компании Коломойского, а затем средства много раз перечислялись между разными счетами, чтобы запутать след.

На счет компании St John в филиале Дисконт Банка в Хайфе деньги поступили по поддельным документам, утверждается в иске.

В ПриватБанке считают, что это классическое отмывание денег, мошенничество, сомнительные переводы, которые должны были заметить в Дисконт Банке.

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