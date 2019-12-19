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ПриватБанк подал новый иск против Коломойского в Израиле

ПриватБанк подал новый иск против Коломойского в Израиле
19.12.2019, 11:19

ПриватБанк анонсировал новое судебное производство против бывших акционеров в Окружном суде Тель-Авива

ПриватБанк подает иск на $600 млн против бывших собственников банка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбовав Окружной суд Тель-Авива в Израиле. Об это сообщает пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на заявление председателя набcовета Шерона Иски и председатель правления Петера Крумханзла.

"Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление.

"Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса", - сообщили в ПриватБанке.

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