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ПриватБанк передали в управление Кабмина. Подробности

ПриватБанк передали в управление Кабмина. Подробности
29.11.2019, 16:13

В Министерство финансов передало банк правительству 25 сентября

Передача государственного ПриватБанка из управления Министерства финансов Кабинету министров состоялась 25 сентября 2019 года, согласно требованиям законодательства. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в Минфине.

"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "ПриватБанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинету министров Украины 25 сентября 2019 года", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В Минфине объяснили, что согласно закону от 5 июля 2018 года № 2491-VIII об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, новая редакция ст.7 "Государственные банки" закона о банках предусматривает, что функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабмин. Эта статья начала применяться к ПриватБанку с 30 апреля 2019 года.

Что касается Ощадбанка и Укрэксимбанка, то они были созданы как госбанки и их акции постоянно находились в управлении Кабмина.

АО КБ "ПриватБанк стал государственным в понимании ст. 7 закона о банках 30 апреля 2019 года", - подчеркнули в Минфине.

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