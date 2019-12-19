Апелляционный админсуд отложил дело ПриватБанка

Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель ПриватБанка.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и ПриватБанка решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал. Подробнее об этом тут.

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