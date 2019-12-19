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Апелляционный админсуд отложил дело ПриватБанка

Апелляционный админсуд отложил дело ПриватБанка
19.12.2019, 12:17

Дело отложили до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску Суркисов

Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель ПриватБанка.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и ПриватБанка решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал. Подробнее об этом тут.

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