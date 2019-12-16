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Верховный Суд снова отложил дело Суркисов и ПриватБанка

Верховный Суд снова отложил дело Суркисов и ПриватБанка
16.12.2019, 12:45

К делу, в котором Суркисы оспаривают процедуру национализации ПриватБанка, вернутся в следующем году

Большая палата Верховного Суда перенесла заседание по делу связанности братьев Суркисов с ПриватБанком на 31 января 2020 года. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net из зала суда.

Семья Суркисов оспаривает в суде процедуру bail-in, по которой был национализирован ПриватБанк в 2016 году. Суркисы были определены связанными с банком лицами, поэтому их вложения были конвертированы в капитал государственного Привата.

Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ о связанности Суркисов. Речь идет о президенте футбольного клуба Динамо Игоре Суркисе, его дочери Марине, дочери Григория Суркиса - Светлане, а также о Рахмиле Суркисе (отец Игоря и Григория - ред.) и Полине Ковалик (один из акционеров А-Банка – ред.).

Согласно решению суда, ПриватБанк должен выплатить семье Суркисов 1 млрд грн, $265 000 и 7800 евро их сбережений.

Если Суркисы выиграют суд, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. 

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