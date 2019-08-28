Верховный Суд отложил рассмотрение дела Суркисов по ПриватБанку

Верховный суд снял с рассмотрения дело о возвращении ПриватБанком семье Суркисов более 1 млрд грн, $265 000 и 7800 евро, сообщает Finclub.

Эти деньги хранились на депозитных счетах в ПриватБанке, но в декабре 2016-го по решению временной администрацией банка в рамках процедуры bail-in были обменены на акции допэмиссии.

"Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения дело №826/20221/16. Следующая дата судебного заседания судом еще не определена", - сообщили изданию в пресс-службе НБУ.

Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ, которыми признавались члены семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами. На этом основании суды отменили bail-in в части их средств и обязали вернуть семье бизнесменов их депозиты.

Речь идет о президенте футбольного клуба Динамо Игоре Суркисе, его дочери Марине, дочери Григория Суркиса - Светлане, а также о Рахмиле Суркисе (отец Игоря и Григория - Ред.) и Полине Ковалик (один из акционеров А-Банка – Ред.).