UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк создал отдел мониторинга связанных с банками лиц. Это одно из требований МВФ

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 14:21
Нацбанк создал отдел мониторинга связанных с банками лиц. Это одно из требований МВФ - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк создал департамент интегрированного надзора за банками вместо департамента банковского надзора и отделил от него отдел мониторинга связанных с банками лиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Отделение подразделения, занимающегося связанными лицами, от подразделения банковского надзора – это требование одного из структурных маяков новой кредитной программы Международного валютного фонда.
Читайте также
Долги, налоги и коррупция. Все ли так хорошо с меморандумом МВФ

Новый мониторинговый отдел НБУ будет выявлять признаки связанности лиц с банками; готовить предложения по признанию лиц связанными с банками; контролировать операции банков со связанными лицами.

Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь более широкие полномочия, чем раньше. Он также будет выполнять отдельные функции по надзору за поставщиками платежных услуг.

Оба подразделения входят в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", общее руководство которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ НБУ банки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 