Нацбанк создал отдел мониторинга связанных с банками лиц. Это одно из требований МВФ

Национальный банк создал департамент интегрированного надзора за банками вместо департамента банковского надзора и отделил от него отдел мониторинга связанных с банками лиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

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Отделение подразделения, занимающегося связанными лицами, от подразделения банковского надзора – это требование одного из структурных маяков новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Новый мониторинговый отдел НБУ будет выявлять признаки связанности лиц с банками; готовить предложения по признанию лиц связанными с банками; контролировать операции банков со связанными лицами.

Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь более широкие полномочия, чем раньше. Он также будет выполнять отдельные функции по надзору за поставщиками платежных услуг.

Оба подразделения входят в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", общее руководство которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

31 марта правление Международного валютного фонда утвердило четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.

Андрій Водяний

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