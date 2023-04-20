Долги, налоги и коррупция. Все ли так хорошо с меморандумом МВФ

Станет ли новая кредитная программа МВФ волшебной таблеткой для украинской экономики, и не упустим ли мы очередной шанс

На днях из Вашингтона вернулась украинская делегация, участвовавшая в ежегодном весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка. Накануне Международный валютный фонд утвердил для Украины четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования (EFF) на $15,6 млрд. Поэтому в Америку украинские чиновники ехали уже не просить деньги, а обсуждать конкретные пути реализации собственных обещаний.

По мнению главы НБУ Андрея Пышного, значение новой программы МВФ для Украины сложно переоценить. И не только потому, что она открыла доступ к беспрецедентному объему финансирования – общему пакету помощи для нашей страны в размере $115 млрд.

"Это в первую очередь очень важный месседж, который МВФ и Украина посылают остальному миру. В программе не между строк, а прямым текстом говорится о нашей Победе, для достижения которой Украину поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать мощная коалиция внешних партнеров", – акцентирует глава НБУ.

Успешное прохождение мониторинговой программы в рекордные сроки, беспрецедентный визит в Киев директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, изменения в политике самого Фонда, которыми теперь могут воспользоваться и другие страны. Эти результаты формируют еще один чрезвычайно важный контекст, не менее ценный, чем деньги.

Но все ли так хорошо с программой МВФ – разбиралась LIGA.net.

Немного цифр, и никакой политики

По подсчетам руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, программа МВФ предусматривает получение Украиной до $15,6 млрд кредитов в течение 48 месяцев. За этот период Фонд планирует получить от Украины $12,1 млрд в виде процентов и возврата ранее выданных кредитов.

"То есть чистыми мы получим от МВФ всего $3,5 млрд в течение 48 месяцев. Это лишь 3% от чистого внешнего финансирования Украины за этот период – $115 млрд, если верить МВФ", – отмечает аналитик.

МВФ планирует заработать на кредитовании Украины по новой программе 6,9% годовых.

Это просто грабительские проценты, считает эксперт. Например, ЕС по программе макрофинансовой помощи на 18 млрд евро не будет брать с Украины проценты до конца 2027 года. А Канада по траншу на 2,4 млрд канадских долларов будет брать всего 1,5% годовых. Украинские банки финансируют государство под 2,5% в евро и 4,85% – в долларе (конечно, на более короткие чем МВФ сроки).

"Мы начнем погашать транши через 4,5 года с момента их получения, и полностью погасим их за десять лет. Такие условия – значительно хуже, чем нам предлагает ЕС – долг на 35 лет с погашением после десяти лет. Условия МВФ похожи на те, которые нам предлагает Канада, но Канада берет с нас меньшие проценты", – резюмирует Александр Паращий.

Налоги любой ценой

Меморандум с МВФ предусматривает, в частности, недопущение денежной эмиссии для покрытия дефицита государственного бюджета. Однако дать гарантию, что в условиях войны не возникнет "ургентная" необходимость печати денег, невозможно, отмечает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

Меморандум также содержит запрет на уменьшение бюджетных поступлений в течение периода действия программы.

Фактически, по мнению собеседника LIGA.net, произошла подмена понятий. Вместо запрета на "уменьшение бюджетных поступлений" должен быть запрет на "увеличение бюджетного дефицита". Ибо запрет на уменьшение доходов означает мораторий на проведение обоснованных налоговых реформ. Нельзя делать даже то, что обязательно стоит сделать сейчас в Украине, например, перезагрузку Налоговой и Таможни.

Вместо этого стоило бы украинскому правительству искать пути уменьшения государственных расходов. Но выглядит так, что правительственным чиновникам легче отказаться от попытки найти компромисс с распорядителями государственных средств, переложив ответственность за свое бездействие на якобы рекомендации МВФ.

"Ответственная фискальная политика возможна при одновременном уменьшении как налоговых поступлений, так и государственных расходов", – считает эксперт.

Антикоррупционный Дон Кихот

Важное требование МВФ – проведение в Украине судебной реформы. Но для эффективной борьбы с коррупцией этого мало, считает Владимир Дубровский.

Основа коррупционных возможностей в Украине – это, прежде всего, дискреция в законодательстве. Поэтому нужно предельно уменьшать законодательную дискрецию с одновременной перезагрузкой государственных институтов.

Этого, похоже, не понимают в МВФ. По крайней мере, в меморандуме об этом – ни слова. В Фонде до сих пор руководствуются принципом гармонизации законодательства и сохранения институциональной памяти. Но в условиях Украины часто именно институциональную память государственных органов следует полностью перезагружать, как, например, в случае Налоговой и Таможни.

"В свое время я много общался с экспертами МВФ. Они часто искренне не понимают украинские реалии. Их экспертиза касается преимущественно чисто экономических вещей. Это не та организация, которая когда-либо в своей истории серьезно занималась вопросами антикоррупционных институциональных реформ", – рассказывает Владимир Дубровский.

Поэтому существует опасность, что антикоррупционные рекомендации МВФ для Украины, которые предлагает Фонду собственно украинское правительство, разрабатываются таким образом, чтобы оставить самые большие коррупционные возможности в стране вне поля зрения Фонда.

Не надо иллюзий

В Меморандуме нет ничего о прорывном экономическом росте, о том, как догнать и перегнать кого-нибудь или стать новым Тайванем, отмечает в комментарии для LIGA.net экономический эксперт Евгений Дубогрыз.

По его словам, соглашения с МВФ – это не об ускоренном развитии, а об оздоровлении и создании предпосылок для будущего развития. Это о том, как из плохой неустойчивой экономики сделать мало-мальски устойчивую.

"Нет рецептов быстрого ускоренного роста. Здесь каждый проходит путь своими силами. Или не проходит, как одна такая страна, которая nеver misses a chance to miss a chance", – говорит эксперт.

Кроме того, для экономического прорыва пока нет предпосылок. То, что записано в меморандуме с МВФ, – это необходимые условия для того, чтобы начать "рыть котлован для фундамента" будущего экономического роста.

Что дальше делать

Кредитная программа от МВФ во время войны – это победа без кавычек и сарказма, как бы это пафосно ни звучало. Но программу нужно выполнять.

Нынешнее соглашение с МВФ – уже 13-е по счету. Ни одну из 12 предыдущих программ Украина до конца не выполнила. Всегда находились какие-то "непреодолимые обстоятельства", чтобы отказаться от собственных обязательств.

"Тут дело состоит в доверии к Украине как к стране. Мы уже столько раз нарушали собственные обещания, что вообще не знаю, какое там восприятие Украины. Общаясь с иностранными экономистами и финансистами, слышу чаще всего эпитеты "corrupt country" и "untrustworthy, unreliable"", – сетует Евгений Дубогрыз.

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Следовательно, выполнение нынешнего соглашения с МВФ должно стать делом чести для украинской власти. Тем более что условия меморандума абсолютно реалистичны для выполнения.

"Не нужно что-то такое прямо выдающееся делать. Достаточно не принимать "прорывных решений", всех тех "реформ для всеобщего счастья". Вообще нужно прекратить эти дискуссии на высшем уровне, по крайней мере пока не выполним Соглашение", – считает эксперт.

По его мнению, большой ошибкой является точка зрения, что МВФ чего-то не видит или не понимает. Все они видят, все понимают, прекрасно отделяют праведное от грешного, а презентации – от реальной работы. Поэтому нужно выполнять свои обязательства.

Руслан Кисляк

редактор раздела Финансы

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