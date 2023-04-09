Украинская делегация отбыла в Вашингтон на собрание МВФ: о чем будут договариваться

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук 8 апреля отбыли с рабочим визитом в Вашингтон в составе официальной украинской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Цель – участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами", – отметили в пресс-службе.

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В ходе визита Пышный обсудит выполнение положений Меморандума с МВФ, последствия российской военной агрессии и вопросы усиления санкционного давления на РФ.

Также будут обсуждены необходимые шаги по усилению устойчивости Украины и быстрому послевоенному экономическому восстановлению.

Кроме того, в рамках визита запланировано ряд встреч с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.

Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу на сумму $15,6 млрд.

17 февраля стало известно, что Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь к переговорам о кредитах.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Фокусу говорил, что новая четырехлетняя программа будет предусматривать выделение $5 млрд в 2023 году.

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Наталія Софієнко

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