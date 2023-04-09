UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская делегация отбыла в Вашингтон на собрание МВФ: о чем будут договариваться

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 09:15
Украинская делегация отбыла в Вашингтон на собрание МВФ: о чем будут договариваться - Фото
Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрей Пышный)

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук 8 апреля отбыли с рабочим визитом в Вашингтон в составе официальной украинской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Цель – участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами", – отметили в пресс-службе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В ходе визита Пышный обсудит выполнение положений Меморандума с МВФ, последствия российской военной агрессии и вопросы усиления санкционного давления на РФ.

Также будут обсуждены необходимые шаги по усилению устойчивости Украины и быстрому послевоенному экономическому восстановлению.

Кроме того, в рамках визита запланировано ряд встреч с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.

Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу на сумму $15,6 млрд.

Читайте также: МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, при которых Украина получит $15,6 млрд

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк МВФ собрание МВФ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 