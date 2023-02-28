Банки замедлили темпы накопления проблемных кредитов — НБУ
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Объем неработающих кредитов в январе вырос на 5,6 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В целом темпы накопления проблемных кредитов банками несколько замедлился. В сентябре прошлого года объем NPL увеличился на 30 млрд грн, в октябре — на 18 млрд грн, ноябре — на 12 млрд грн, декабре — на 2,5 млрд грн.
Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 437,7 млрд грн.
На иностранные банковские группы приходится 20,4% NPL, на частные банки – 23,7%, оставшаяся часть — на банки с госдолей.
Среди государственных банков 67,4% проблемных кредитов сосредоточены в ПриватБанке.
Всего, за 2022 год доля неработающих кредитов в банковском секторе выросла до 38% по сравнению с 30% в предыдущем году. Объем увеличился за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.
- 5 января 2023 года Ощадбанк выставил на продажу почти 44 000 проблемных кредитов физлиц.
- 12 января Укргазбанк начал продавать проблемные кредиты на аукционах: первый – на 683 млн грн.
- 28 февраля в Верховной Раде заявили, что НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментарии