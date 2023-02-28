Банки замедлили темпы накопления проблемных кредитов — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем неработающих кредитов в январе вырос на 5,6 млрд грн.

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В целом темпы накопления проблемных кредитов банками несколько замедлился. В сентябре прошлого года объем NPL увеличился на 30 млрд грн, в октябре — на 18 млрд грн, ноябре — на 12 млрд грн, декабре — на 2,5 млрд грн.

Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 437,7 млрд грн.

На иностранные банковские группы приходится 20,4% NPL, на частные банки – 23,7%, оставшаяся часть — на банки с госдолей.

Среди государственных банков 67,4% проблемных кредитов сосредоточены в ПриватБанке.

Всего, за 2022 год доля неработающих кредитов в банковском секторе выросла до 38% по сравнению с 30% в предыдущем году. Объем увеличился за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

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Роман Бриль

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