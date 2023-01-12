Укргазбанк начал продавать проблемные кредиты на аукционах: первый – на 683 млн грн

Государственный Укргазбанк начал продавать права требования по проблемным кредитам (NPL) на открытых торгах. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Первые торги пройдут 19 января на электронной площадке OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ". Аукционы будут проходить по "английской" модели – без снижения стартовой цены лота.

Согласно обнародованным данным, на продажу выставлены неработающие активы на 683 млн грн, среди них права требования на нежилые помещения в нескольких районах Украины (Житомир, Каменец-Подольский, Днепр, Киев, Харьков), гостиница в Поляне на Закарпатье, квартира в Киеве, промышленное оборудование, транспортные средства и т.д.

Полный список – здесь.

В начале января большой пул проблемных кредитов выставил на продажу другой государственный банк – Сбербанк.

Доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 декабря составила 36,8%. В результате она начала увеличиваться впервые за многие годы.

Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 429,5 млрд грн.

Андрій Водяний

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