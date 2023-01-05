Ощадбанк выставил на продажу почти 44 000 проблемных кредитов физлиц

Государственный Ощадбанк выставил на продажу право денежного требования почти за 44 000 необеспеченных кредитов, выданных физическим лицам, с уценкой до 3% от стартовой цены. Об этом сообщила пресс-служба системы электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

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Аукцион по голландской модели (с понижением цены) состоится на OpenMarket 3 февраля.

Стартовая цена пула – 156,7 млн грн, а предельная стоимость, до которой может упасть цена, – 4,7 млн грн. Таким образом, минимальная предельная стоимость лота составляет 3% от стартовой цены.

Гарантийный взнос для участия в аукционе составляет 2,35 млн грн.

"Это первый беззалоговый NPL на нашем аукционе. У нас есть соответствующая аудитория покупателей, которой интересны такие лоты. Лот выставлен на голландский аукцион, что позволит увидеть его рыночную цену", – прокомментировал гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

16 августа НБУ сообщил, что объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд сломала война.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 декабря составила 36,8%.

Андрій Водяний

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