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Схемы на 54 млрд грн: НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 12:50
Схемы на 54 млрд грн: НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины проводит проверки и готовит меры воздействия по отношению к девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка. Об этом сообщила член парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса, руководитель комитета Верховной Рады по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.  

Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал, уточнила член ВСК. 

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По ее словам, через нелегальные схемы прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, "черное зерно" и финансирование терроризма. 

Как сообщил другой член ВСК Ярослав Железняк со ссылкой на данные СБУ, только сейчас один банк использует мискодинг на 7-8 млрд грн в месяц. 

После открытия уголовных производств по уклонению от налогообложения игорным бизнесом, было проверено два миллиона банковских карт, закрыто 120 терминалов пополнений.  

В результате работы правоохранителей наблюдается десятикратное увеличение налоговых поступлений от игорного бизнеса с начала года – в январе игорный бизнес заплатил 269 млн налогов. Для сравнения, по итогам 2021 года игорный бизнес заплатил 204 млн грн налогов, 2022 года – 730 млн грн.  

Всего, годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается в 180 млрд грн. 

Мискодинг – вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа. Применяется для обмана потребителей, преимущественно в сферах азартных игр (казино, букмекеры), криптообмена. 

Читайте также: Игра с тенью: чем опасны нелегальные казино и откуда они берутся?   

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Роман Бриль
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игорный бизнес отмывание денег временная следственная комиссия уклонение от налогов мискодинг
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