Игорный бизнес потерял налоговые льготы. Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщил автор законопроекта народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
"На 19-й день мой законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот наконец-то подписан президентом. Норма вступает в силу через один день после публикации", – написал Железняк в соцсетях.
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В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота.
На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, который таким образом значительно снизил отчисления в бюджет.
До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после – до 23 000 грн.
Всего за время существования льготного налога игорный бизнес и воспользовавшиеся этим лотереи заплатили в 2022 году лишь 53,6 млн грн налогов.
Украина обязалась перед МВФ отменить 2% налог с 1 июля 2023 года.
- На конец сентября 2022 года игорный бизнес пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн с момента легализации.
- 16 сентября Гетманцев заявил, что игроки в казино уклоняются от уплаты налога на выигрыш.
- 12 января 2023 года Верховная Рада отменила упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса.
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