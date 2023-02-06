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Игорный бизнес потерял налоговые льготы. Зеленский подписал закон

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 13:16
Игорный бизнес потерял налоговые льготы. Зеленский подписал закон - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщил автор законопроекта народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.   

"На 19-й день мой законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот наконец-то подписан президентом. Норма вступает в силу через один день после публикации", – написал Железняк в соцсетях. 

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В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота. 

На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, который таким образом значительно снизил отчисления в бюджет.  

До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после – до 23 000 грн. 

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Всего за время существования льготного налога игорный бизнес и воспользовавшиеся этим лотереи заплатили в 2022 году лишь 53,6 млн грн налогов. 

Украина обязалась перед МВФ отменить 2% налог с 1 июля 2023 года. 

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Роман Бриль
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игорный бизнес налоговые льготы упрощенная система налогообложения
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