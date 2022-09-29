Игорный бизнес пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн с момента легализации

Поступления в госбюджет от игорного бизнеса составили 2,3 млрд грн с февраля 2021 года, когда была выдана первая официальная лицензия на организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщила и.о. главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Елена Водолажко в интервью агентству Укринформ.

На конец августа общая сумма средств, поступивших в текущем году в бюджет за оплату лицензий, достигла почти 800 млн грн, добавила Водолажко.

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По данным Государственной налоговой службы, госбюджет получил 277 млн грн дохода от игорного бизнеса за 8 месяцев 2002 года (без учета платы за лицензии), что в 10 раз больше (26,9 млн грн), чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 21 сентября в Украине было 68 легальных игорных заведений: восемь казино и 60 залов игровых автоматов.

"Но из-за военной агрессии России не все они могут открыться. Поэтому сейчас работают 44 игорных заведения: 5 казино и 39 залов игровых автоматов", – уточнила и.о. главы КРАИЛ.

23 сентября 2020 года создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. 2 февраля 2021 года КРАИЛ выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет.

7 сентября КРАИЛ аннулировал лицензии 1xBet. Подтвердилась связь букмекера с Россией.

23 сентября 2022 года в КРАИЛ подсчитали, что от игорного бизнеса в госбюджет поступило более 330 млн грн с начала полномасштабного вторжения России.

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Роман Бриль

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