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Игорный бизнес пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн с момента легализации

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 14:52
Игорный бизнес пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн с момента легализации - Фото
Елена Водолажко (Фото: КРАИЛ/Facebook)

Поступления в госбюджет от игорного бизнеса составили 2,3 млрд грн с февраля 2021 года, когда была выдана первая официальная лицензия на организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщила и.о. главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Елена Водолажко в интервью агентству Укринформ.   

На конец августа общая сумма средств, поступивших в текущем году в бюджет за оплату лицензий, достигла почти 800 млн грн, добавила Водолажко. 

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По данным Государственной налоговой службы, госбюджет получил 277 млн грн дохода от игорного бизнеса за 8 месяцев 2002 года (без учета платы за лицензии), что в 10 раз больше (26,9 млн грн), чем за аналогичный период прошлого года. 

По состоянию на 21 сентября в Украине было 68 легальных игорных заведений: восемь казино и 60 залов игровых автоматов.  

"Но из-за военной агрессии России не все они могут открыться. Поэтому сейчас работают 44 игорных заведения: 5 казино и 39 залов игровых автоматов", – уточнила и.о. главы КРАИЛ.   

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Роман Бриль
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игорный бизнес легализация азартные игры КРАИЛ Елена Водолажко
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