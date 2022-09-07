КРАИЛ аннулирует лицензии 1xBet. Подтвердилась связь букмекера с Россией

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение аннулировать лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК) на работу бренда 1xBet в Украине. Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ.

Комиссия аннулирует две лицензии ТБК в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр: казино в сети интернет и букмекерской деятельности.

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Основанием для аннулирования лицензии стали документальные подтверждения от Бюро экономической безопасности (БЭБ) о связях ТБК с российскими владельцами, о чем компания умолчала при подаче заявки на получение лицензий в КРАИЛ.

Законодательство Украины об азартных играх содержит исключительный перечень оснований для аннулирования лицензии, среди которых документальное подтверждение установления факта контроля за деятельностью лицензиата со стороны государства-агрессора, уточняют в комиссии.

В конце августа КРАИЛ заявляла, что отправляла соответствующие запросы в СБУ, БЭБ, Государственную службу финансового мониторинга и Подольскую окружную прокуратуру Киева. Но не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей ТБК и владельцев бренда 1xBet с государством-агрессором.

30 марта 2022 Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на работу в Украине российского букмекера 1xBet на веб-сайте 1xbet.ua. О предполагаемых российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне.

16 августа президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете работы российской компании, оператора азартных игр 1xBet в Украине.

18 августа в КРАИЛ заявили, что не нашли оснований для аннулирования лицензии 1xBet.

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Роман Бриль

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