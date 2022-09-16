UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Игроки в казино уклоняются от уплаты налога на выигрыш. Гетманцев показал цифры

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 18:26
Игроки в казино уклоняются от уплаты налога на выигрыш. Гетманцев показал цифры - Фото
Фото: depositphotos.com

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что поступления в бюджет от налога на выигрыш не соответствуют динамике роста игорного рынка. 

По данным Государственной налоговой службы госбюджет получил 277 млн грн дохода от игорного бизнеса за 8 месяцев 2002 года (без учета платы за лицензии), что в 10 раз больше (26,9 млн грн), чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

При этом, вычеты налога с выигрышей увеличились с 24 млн грн только до 77,7 млн грн за указанный период. 

"Очевидно, такие цифры не соответствуют объему рынка и суммам выплаченных выигрышей", – уверен Гетманцев. 

Глава комитета считает, что Государственная налоговая служба должна провести в установленном законом порядке проверку сведений о соответствующих выплатах и в случае установления нарушения доначислить суммы недоимки. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорный бизнес госбюджет казино ГНС налог на выиграш
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 