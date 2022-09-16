Игроки в казино уклоняются от уплаты налога на выигрыш. Гетманцев показал цифры

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что поступления в бюджет от налога на выигрыш не соответствуют динамике роста игорного рынка.

По данным Государственной налоговой службы госбюджет получил 277 млн грн дохода от игорного бизнеса за 8 месяцев 2002 года (без учета платы за лицензии), что в 10 раз больше (26,9 млн грн), чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом, вычеты налога с выигрышей увеличились с 24 млн грн только до 77,7 млн грн за указанный период.

"Очевидно, такие цифры не соответствуют объему рынка и суммам выплаченных выигрышей", – уверен Гетманцев.

Глава комитета считает, что Государственная налоговая служба должна провести в установленном законом порядке проверку сведений о соответствующих выплатах и в случае установления нарушения доначислить суммы недоимки.

По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес. Это всего 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн в 2021 году.

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Роман Бриль

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